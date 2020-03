Newsblog

Wissens­test mit einem neu­en Re­kord von 417 Teil­neh­mer­Innen

PFARRKIRCHEN. Am 07. März 2020 wurde der diesjährige Wissenstest der Feuerwehrjugend der Bezirke Steyr-Stadt und Steyr-Land in der Volksschule Pfarrkirchen durchgeführt. Aufgrund der geänderten Altersgrenze von 8 Jahren wurde heuer mit 417 Personen eine neuer Teilnehmerrekord ...



verzeichnet.



Dank der guten Zusammenarbeit der Feuerwehren Pfarrkirchen, unter der Leitung von BR Gerhard

Stanzinger, sowie dem Bewerterteam rund um HAW Agnes Blumenschein konnte der diesjährige

Wissenstest trotzdem wieder problemlos durchgeführt werden.



Die Prüfung wird in den Disziplinen Bronze, Silber und Gold durchgeführt. Die Teilnehmer müssen

Fragen zu den Kapiteln Allgemeinwissen über die eigene Gemeinde und Feuerwehr, Gerätekunde,

Dienstgrade, Knotenkunde, Vorbeugender Brandschutz, Gefährliche Stoffe, Verkehrserziehung und

Absichern der Einsatzstelle, Nachrichtenübermittlung, Orientierung im Gelände und Erste Hilfe in

einem Stationsbetrieb beantworten. Die taktischen Einheiten im Einsatz, Atem- und Körperschutz,

technische Geräte und die Unfallverhütung im Feuerwehrdienst sind durch die Überarbeitung der

Prüfung neu dazugekommen. Eine generelle Überarbeitung der Themengebiete und Anpassung auf

den aktuellsten Stand der Feuerwehrtechnik sowie oberösterreichweit einheitliche

Ausbildungsunterlagen bilden den Wissenstest.



Ein Dank gilt an dieser Stelle dem Roten Kreuz, das uns bei der Vorbereitung und Prüfung der Ersten

Hilfe unterstützte. Durch die Überarbeitung des Wissenstests auf Landesebene war diese Prüfung die

Premiere für die Jugendlichen und Prüfer.



Von dem hohen Wissensstand konnten sich OBR Wolfgang Mayr, BR Martin Scharrer, BR Thomas

Passenbrunner und BR Gerhard Stanzinger vom Bezirksfeuerwehrkommando Steyr-Land sowie OBR

Gerhard Praxmarer und BR Ari Hahn vom Bezirksfeuerwehrkommando Steyr-Stadt überzeugen. Auch

Bürgermeisterin Daniela Chimani, Bezirkshauptfrau Carmen Breitwieser, Bezirksgeschäftsleiter

Stephan Schönberger (RK) machten Sie persönlich ein Bild von den guten Leistungen.