Die Freiwillige Feuer­wehr Schwa­ming zieht Bi­lanz über das Jahr 2019

GARSTEN/SCHWAMING. Am Freitag, dem 06. März 2020, sammelten sich die Schwaminger Florianis im Hotel und Restaurant Christkindlwirt und hielten dort ihre 95. Vollversammlung ab. Unter den zahlreichen Ehrengästen durfte Kommandant ...

HBI Markus Inderst den Bürgermeister der



Marktgemeinde Garsten Mag. Anton Silber, die beiden Vize-Bürgermeister Hermann Oberaigner und

Peter Hrubant, den Pflichtbereichskommandant HBI Christian Aschauer, den

Abschnittsfeuerwehrkommandant Stv. HBI Jürgen Schwödiauer, vom Bezirkskommando Steyr-Stadt

HBI Stefan Wieser, vom Roten Kreuz Bezirksstelle Steyr-Stadt Kolonnenkommandant Gerhard Aglas

und von der PI Garsten Abt. Inspektor Dieter Sperrer.



Im Bericht des Kommandanten verwies HBI Markus Inderst auf die geleisteten 10808 Stunden,

welche sich aus Einsätzen, Aus- und Weiterbildungen und Veranstaltungen zusammensetzten. Er

bedankte sich bei seiner Mannschaft für die geleistete Arbeit und für das entgegengebrachte

Vertrauen in seinem ersten Jahr an der Spitze der Feuerwehr Schwaming.

Zu insgesamt 12 Brandeinsätzen und 20 technischen Einsätzen wurde die Feuerwehr Schwaming

alarmiert.



Im vergangenen Jahr wurde wieder ein Schwerpunkt auf die Ausbildung der

Feuerwehrkameradinnen und Kameraden gelegt. Es wurde an 8 verschiedenen Lehrgängen der

Feuerwehrschule bzw. vom Bezirksfeuerwehrkommando von 15 Kameradinnen und Kameraden

teilgenommen. Dabei nahmen unsere Mitglieder mehrere Tage Urlaub in Anspruch.

Als sogenannte „Quereinsteiger“ entschieden sich Elisabeth Schimpl und Zeilinger Johannes unserer

Wehr beizutreten. HFM Johannes Riepl, Mitglied der Feuerwehr Trattenbach, entschied sich uns als

einsatzberechtigtes Mitglied zu unterstützen und Nelly Hirsch trat in unsere Jugendgruppe ein.

Von der Jugendgruppe wurden Tiffany Sieghartner, Luca Aichinger, Dominik Mauhart, Marco

Burgstaller und Luca Pötsch in den aktiven Feuerwehrdienst überstellt.



Durch hervorragende Arbeit im Feuerwehrwesen wurden folgende Kameradinnen/en befördert:

Elisabeth Schimpl zum FM, Johannes Zeilinger zum FM, Tobias Kralik zum OFM, Franz Greil jun. zum

HFM, Markus Schedlberger zum HFM, Thomas Wieser zum HFM und Richard Binder zum LM.

Bei der Jugendgruppe gab es durch die erfolgreiche Erprobung ebenfalls einen Grund zur

Beförderung. Nelly Hirsch 1. Erprobung, Dominik Sieghartner 2. Erprobung, Fabian Braunreiter, Jana

Gaisberger und Schulz Tim 3. Erprobung, Nico Leichtfried 4. Erprobung, Leonie Postmann und Marco

Burgstaller 5. Erprobung.



Mit der 25.-jährigen Feuerwehrdienstmedaille wurden HFM Werner Hofstätter und BM Thomas

Mauhart, mit der 50.-jährigen Feuerwehrdienstmedaille E-AW Johann Hieslmayr und mit der

Verdienstplakette der Marktgemeinde Garsten in Silber E-HBI Karl Kralik.

Fotos: Kevin Kralik