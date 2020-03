Newsblog

14.000 Stun­den Frei­zeit für die Sicher­heit der Gaf­lenzer­Innen

GAFLENZ, 06.03.2020. Rund 14.000 Stunden Freizeit für die Sicherheit der Gaflenzerinnen und Gaflenzer. Geleistet von 112 Mitgliedern, bei 105 Einsätzen, rund 30 Lehrgangsteilnahmen, zahlreichen Übungen, Veranstaltungen und intensiver Jugendarbeit. Das waren einige von vielen eindrucksvollen ...

Zahlen aus dem Rückblick bei der Vollversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Gaflenz, die am Freitag den 06.03.2020 im Gasthof Stubauer stattgefunden hat.

Zu Beginn konnten sechs neue Jugendfeuerwehrmitglieder und drei frisch in den Aktivstand übergetretene Mitglieder von Kommandant Christoph Hochpöchler und Kommandant-Stv. Andreas Steindler angelobt werden. Danach standen die Berichte der einzelnen Kommandomitglieder am Programm.

Es konnten auch heuer wieder zahlreiche Beförderungen und Auszeichnungen an die Kameraden verliehen werden. Drei Kameraden haben die 25-jährige und zwei Kameraden die 40-jährige Dienstmedaille erhalten. Kommandant-Stv. Andreas Steindler hat die Verdienstmedaille des Bezirkes in Bronze und Zugskdt. Gerald Lengauer die Verdienstmedaille des Bezirkes in Silber erhalten.

Besonders freute die Kameraden, dass den Chronisten der FF Gaflenz, den Ehrenamtswaltern Franz Desch und Johann Hochpöchler, die Florianmedaille des Oö. Landesfeuerwehrverbandes zuerkannt und von Bezirkskommandant Wolfgang Mayr und Abschnittsfeuerwehrkommandant Martin Scharrer überreicht wurde.

Den Beginn bei den Ansprachen machte der Bürgermeister der Gemeinde Gaflenz, Günther Kellnreitner, in der er die außerordentliche Jugendarbeit der FF Gaflenz besonders hervorhob und eine finanzielle Unterstützung der Feuerwehrjugend überreichte. Darauf folgten Ansprachen, der zahlreich aus den Reihen der Politik und der befreundeten Blaulichtorganisationen erschienenen Ehrengäste, wie SPÖ-Obmann Peter Furtner, FLG-Obmann Siegfried Brenn, Feuerwehrkurat Diakon Martin Rögner, Dienstführender des Roten Kreuzes Weyer Michael Hofer, Rudolf Fößleitner von der Polizei Weyer und Pflichtbereichskommandant-Stv. Martin Maderthaner. Für einen würdigen Abschluss sorgte Bezirksfeuerwehrkommandant von Steyr-Land Wolfgang Mayr mit seiner Ansprache.

Beim Tagesordnungspunkt “Allfälliges” gab es heuer auch noch einige erfreuliche Themen: Es folgte eine Hochzeitseinladung an die Kameraden der Feuerwehr Gaflenz und die Übergabe einer großzügigen Spende von Vertretern der Brauchtumsgruppe, Landjugend und Schuhplattler Gaflenz aus den Einnahmen des Radio OÖ Wandertag, der im Herbst 2019 stattfand.

Allen die befördert wurden, sowie allen die Auszeichnungen verliehen wurden, gratuliert die Freiwillige Feuerwehr Gaflenz sehr herzlich!