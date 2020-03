Newsblog

Feuer­wehr Moos­graben leistete 5548 Stun­den 2019

MARIA NEUSTIFT. Am 07.03.2020 durfte Kommandant der Feuerwehr Moosgraben HBI Markus Ecker zahlreiche Kameraden und Ehrengäste, darunter Abgeordnete zum Oberösterreichisch Landtag Regina Aspalter, Bürgermeister Martin Haider, Abschnittskommandant BR Martin Scharrer und ...



die Kommandanten des Pflichtbereiches Maria Neustift im Gasthaus

Großbichler begrüßen.



Im vergangen Jahr waren 3 Brand und 12 Technische Einsätze zu verzeichnen.

Wobei bei den Technischen 111 Mann 342 Stunden und bei den

Brandeinsätzen 73 Kammeraden 186 Stunden im Einsatz waren.

Im Jahr 2019 wurden gesamt 5548 Stunden geleistet.



2019 wurden von den Kameraden der FF Moosgraben 17 Lehrgänge besucht,

darunter: Atemschutzausbildungen, Verkehrsregler Ausbildungen, Schrift und

Kassenführer Lehrgänge,…



9 Kameraden konnten bei der Leistungsprüfung Branddienst das Abzeichen in

Bronze erreichen.



Zum Löschmeister wurden Josef Schweighuber sen. und Herbert Hörndler

befördert. Über die Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann durften sich

Alexander Krenn, Michael Hornbachner und Christoph Tramberger freuen.

Da am selben Tag der Wissenstest in Pfarrkirchen über die Bühne ging, konnte

Jugendbetreuer Franz Schweighuber drei Jugendfeuerwehrmitgliedern das

Wissenstestabzeichen in Bronze, einen Mitglied in Silber und 3 Mitgliedern das

Wissenstestabzeichen in Gold überreichen.



Besonders erfreulich ist, dass 7 neue Jugendfeuerwehrmitglieder angelobt

werden konnten und somit die Zukunft der FF Moosgraben gesichert ist!