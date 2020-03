Newsblog

Coronavirus: Werkstätten-Notdienst beim Autohaus Pichler

STEYR. Aufgrund der aktuellen Situation bzw. der neuen Entwicklungen rund um den Coronavirus, stellt das Autohaus Pichler den Betrieb ein. In Steyr wurde ein Journal und Werkstätten-Notdienst eingerichtet ...

Liebe Kundinnen und Kunden,

aufgrund der aktuellen Situation bzw. der neuen Entwicklungen rund um den Coronavirus stellen wir - gemäß den gesetzlichen Bestimmungen - unseren normalen Geschäftsbetrieb bis vorerst 29.03.2020 ein. Unser Betrieb in Steyregg bleibt daher bis zum 29.03.2020 komplett geschlossen!

Werkstätten-Notdienst in Steyr

Die Werkstätte in Steyr haben wir als eine Art Notdienst organisiert. Zudem haben wir einen Journaldienst eingerichtet und sind sowohl telefonisch als auch per mail für Sie erreichbar.

Werkstätten Notdienst: Mo - Do von 08.00 bis 15.00 Uhr

Wer unseren Notdienst in Anspruch nehmen muss, wird gebeten, sich unbedingt telefonisch oder per E-Mail voranzumelden:

Tel.: 07252/72201

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!



Bitte nehmen Sie unseren Notdienst nur in echten Notfällen in Anspruch! Zum Schutz unserer MitarbeiterInnen und Ihnen selbst halten Sie bitte Abstand, befolgen Sie die Anweisungen unserer Mitarbeiter und die situationsbezogenen Empfehlungen der Bundesregierung!

Wir bitten zudem um Verständnis, dass wir alle bereits vereinbarten Termine absagen müssen und diese bis aus weiteres nicht wahrnehmen können. Sämtliche Termine werden zu einem späteren Zeitpunkt neu vereinbart. Sobald wir neue Informationen für Sie haben, geben wir Ihnen diese ehestmöglich via Website und Social Media Kanäle bekannt!

Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien & Freunden Gesundheit und alles Gute in dieser außergewöhnlichen Zeit!