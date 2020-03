Newsblog

Achtung: Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus

STEYR/LINZ-LAND. Seit der Corona-Krise sind vermehrt Anrufe von Betrügern zu verzeichnen. Die Täter gaben sich am Telefon bei mehreren Personen als Polizisten aus, warnten diese vor angeblichen Einbrechern und gaben an, den Schmuck der Familie sichern zu wollen, damit dieser nicht gestohlen werde ...

Am 17. März um 15 Uhr rief ein bislang unbekannter Täter mit auffällig deutschem Akzent bei einer betagten Frau im Bezirk Linz-Land an, wobei er sich als Polizeibeamter ausgab. Beim Telefonat warnte er die Pensionistin vor Einbrüchen im Nahbereich ihrer Wohnadresse und gab dabei an, dass ein Teil der Einbrecherbande bereits gefasst worden sei. Einer dieser Einbrecher sei aber noch auf der Flucht und da dieser bewaffnet sei, bestünde große Gefahr für sie und ihr Vermögen. Der Täter bot dem Opfer in weiterer Folge an, die Wertgegenstände im Haus durch eine Kriminalbeamtin abholen und somit sichern zu lassen. Die betagte Frau ließ sich überzeugen und stimmte zu.

Tatsächlich kam um 16 Uhr eine unbekannte weibliche Täterin, die sich als Kriminalbeamtin vorstellte und angab, die Wertgegenstände abzuholen. Das Opfer hegte offenbar keinen Verdacht und übergab ihr eine große Menge an Wertgegenständen, Bargeld, Münzen und hochwertigen Schmuck. Die Schadenssumme kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte jedoch enorm sein.

Wie kann ich mich bzw. meine Familienmitglieder schützen?