Newsblog

Drei Halbe Bier: Alkolenker kotzt aus fahrendem Pkw

LINZ-LAND. Polizeibeamte wurden am 17. März kurz nach 22 Uhr auf einen 37-jährigen Rumänen aus dem Bezirk Linz-Land aufmerksam, als dieser in Traun mit dem Pkw seiner Frau auf der Neubauerstraße in Schlangenlinien fuhr ...

Der Mann dürfte während der Fahrt aus dem Autofenster auf die Fahrbahn erbrochen haben. Der 37-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass es ihm nicht so gut gehen würde. Außerdem habe er zuvor drei Halbe Bier auf einer Baustelle getrunken. Ein bei ihm durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 0,88 Promille.

Dem Mann wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.