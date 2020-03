Newsblog

19-Jähriger nach Drogenparty reanimiert und ins Krankenhaus eingeliefert

KIRCHDORF. Polizisten aus Kirchdorf an der Krems wurden am 26. März um 11:10 Uhr vom Roten Kreuz um Unterstützung beim Verdacht einer Überdosis durch den Konsum von Suchtmittel in Schlierbach ersucht. Als die Beamten am Vorfallsort eintrafen, ...

waren dort eine 20-Jährige aus dem Bezirk Perg, ein 18-Järiger aus dem Bezirk Liezen, ein 23-Jähriger aus Linz sowie ein 24-Jähriger und 19-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf anwesend. Der 19-Jährige, welcher zuvor einen Mix von verschiedenen Suchtmitteln konsumiert hatte, wurde von einem Notarzt reanimiert und anschließend in das Krankenhaus Kirchdorf eingeliefert.

Alle fünf Personen werden nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.