32-Jähriger versetzt Polizist Schlag ins Gesicht

ENNS. Ennser Polizisten wurden am 30. März gegen 1:35 Uhr zu einem Wohnobjekt in Enns beordert, da dort ein Betrunkener seinen Nachbarn bedroht hatte. Die Beamten trafen den 32-jährigen Beschuldigten aus dem Bezirk Linz-Land noch vor dem Wohnhaus an ...

Im Zuge der Amtshandlung wurde dieser zunehmend aggressiv und verbal ausfällig. Er schrie herum und beleidigte die Beamten. Zum Beschuldigten gesellte sich ein 39-Jähriger, auch er war offensichtlich betrunken und aggressiv.

Plötzlich stürmte der 32-Jährige auf einen Polizisten los. Dieser konnte den Angriff vorerst mit dem Fuß abwehren. Der Beschuldigte attackierte den Beamten aber ein weiteres Mal derart heftig, dass dieser beim Versuch, den Angriff neuerlich mit dem Fuß abzuwehren, zu Boden stürzte. Anschließend versetzte der Angreifer dem Polizisten einen Schlag ins Gesicht.

Der 39-Jährige wollte ebenfalls auf den am Boden liegenden Polizisten losgehen, er konnte aber vom zweiten Beamten daran gehindert werden. Daraufhin flüchteten beide Angreifer in die Wohnung des 39-Jährigen. Sie ließen sich, nachdem weitere Streifen vor Ort eingetroffen waren, widerstandslos festnehmen. Durchgeführte Alkotests ergaben einen Wert von 1,12 Promille beim 32-Jährigen und 2,4 Promille beim 39-Jährigen. Beide werden der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt.