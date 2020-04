Newsblog

Nach Corona-Erkrankung zum Lebensretter werden

Ö. Das Rote Kreuz sucht ab sofort Menschen, die durch ein Labor nachgewiesen an Covid- 19 erkrankt waren und nun wieder gesund sind. Diese Personen können Lebensretter für Covid-19- Patienten werden: „Die im Blutplasma von Genesenen vorhandenen Antikörper ...

helfen schwer erkrankten Personen, die Infektion zu besiegen“, erklärt OÖ. Rotkreuz-Präsident Dr. Aichinger Walter. Das sogenannte Rekonvaleszentenplasma ist ein wichtiger Schritt in der Behandlung von Erkrankten.

Um schwere Verläufe abzumildern, sucht das Rote Kreuz dringend Menschen, die bereits an Covid-19 erkrankten und nun wieder gesund sind. „Dabei ist es wichtig, dass diese Erkrankung mit einem Schleimhautabstrich-Test aus dem Hals-Nasen-Rachenraum eindeutig diagnostiziert wurde. Nur so können wir sichergehen, dass diese Person tatsächlich an Covid-19 erkrankt war“, betont Aichinger. In diesen Fällen entwickelte der menschliche Körper gesichert jene Antikörper, die dem Immunsystem helfen, die Corona Viren zu zerstören.

Einen Teil dieser Antikörper, die Genesene erfolgreich gebildet haben, gewinnt das OÖ. Rote Kreuz in einem speziellen Verfahren aus dem Blut der Spender. „Die entnommene Blutflüssigkeit mitsamt den Antikörpern wird dann binnen weniger Tage einem kranken Menschen verabreicht“, erklärt OA Dr. Gerhard Schuster, ärztlicher Leiter Blutspendedienst für Oberösterreich. Der jeweilige Spender bildet die Antikörper nach und bleibt auch nach der Spende weiterhin vor dem Corona Virus geschützt.

Die Gabe von Antikörpern im Plasma von Genesenen als sogenanntes Rekonvaleszentenplasma ist vor allem am Beginn einer Pandemie die einzige gezielte Maßnahme, neue Erreger zu bekämpfen, da es noch keinen Impfstoff oder sonstige Medikamente gibt. Bei dieser Therapieform werden nicht die Symptome von Covid-19, sondern die Ursache selbst – das Virus – bekämpft. Diese Behandlung mildert den Erkrankungsverlauf und beschleunigt die Genesung der Erkrankten. „Der Blutspendedienst des OÖ. Roten Kreuz ist hier in der glücklichen Situation, bereits vorhandene Strukturen nutzen zu können, um möglichst viele passende Spender zu motivieren“, so Aichinger.

Was ist für die künftigen Antikörperspender wichtig?