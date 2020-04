Newsblog

Kinder basteln für Altenheim-Bewohner

STEYR. Viel Gespür für die Sorgen der Menschen in Altenheimen zeigen Kindergartenkinder sowie Schülerinnen und Schüler: Sie haben für die Bewohner der Alten- und Pflegeheime Tabor (APT) sowie Ennsleite (APE) gebastelt, gezeichnet oder geschrieben und ...

ihre Werke dann in eigens vor den Heimen aufgestellte Boxen gegeben.



„Wir haben die Geschenke, Bastelarbeiten und Aufmerksamkeiten von Kindern der Volksschulen Tabor, St. Anna in Steyr und Dietach verteilt. Alle Bewohnerinnen und Bewohner haben sich sehr darüber gefreut“, sagt Michael Brantner, der Leiter des APT. Nicht anders die Reaktionen auf der Ennsleite, wie die Chefin des APE Evelyn Götz mitteilt: „Wir bedanken uns herzlich bei den Kindergarten- und Schulkindern für ihre aufmunternden Grüße. Für unsere Seniorinnen und Senioren sind sie eine gelungene Abwechslung in dieser Zeit.“



Götz und Brantner berichten über das Leben im Altenheim während der Corona-Krise: „Bei uns geht das Leben natürlich weiter, wenn auch mit Einschränkungen. Es gibt derzeit keine Besuche für unsere Bewohnerinnen und Bewohner, weil es die Sicherheit einfach erfordert. Aber umso mehr freuen sie sich, wenn sie merken, dass junge Menschen an sie denken. Die Angehörigen können wir natürlich nicht ersetzen. Bisher haben unsere Bewohner die Situation dank der liebevollen Betreuung durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter recht gut gemeistert.“

Als Antwort und Dankeschön hat man in den Altenheimen Transparente gestaltet, unter dem Motto „Yes we can!“ oder „Wir schaffen das!“.



Foto © APE; Das selbst gestaltete Danke-Transparent des APE-Teams