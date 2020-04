Newsblog

Radfahrer nach Sturz im Spital

LINZ-LAND. Ein 39-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land unternahm am 16. April 2020 mit seiner 37-jährigen Lebensgefährtin am Kremsweg eine Radtour. Vor dem Tennisplatz in Piberbach gerieten die beiden Radfahrer zu dicht aneinander, ...

sodass sich die Lenkstangen verhakten und beide zu Sturz kamen. Die 37-Jährige erlitt vermutlich einen Schlüsselbeinbruch sowie Abschürfungen an Armen und Beinen. Der 39-Jährige erlitt Abschürfungen an der linken Körperseite. Beide wurden in das LKH Steyr eingeliefert.