1,42 Promille: 23-jährige Steyrerin fuhr acht Kilometer auf drei Rädern

STEYR/LINZ-LAND. Eine 23-jährige Frau aus Steyr fuhr am 18. April 2020 gegen 0:40 Uhr mit ihrem Pkw auf der Niederneukirchner Landesstraße (L1399) in St. Marien Richtung Ansfelden. Dabei verlor sie die Kontrolle über den Pkw und überfuhr an der Einfahrt zum Kreisverkehr ...

Kurzenkirchen in der Fahrbahnmitte einen Leitpflock. Die Frau fuhr danach geradeaus über den gesamten Kreisverkehr, wobei Richtungspfeile und ein im Kreisverkehr stehender Baum beschädigt wurden.

Obwohl ihr Pkw dadurch erheblich beschädigt wurde (alle Airbags ausgelöst), setzte die 23-Jährige ohne anzuhalten ihre Fahrt Richtung Nettingsdorf fort. Nach etwa 200 Metern Fahrt kam der Pkw von selbst zum Stillstand. Ein bei der 23-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,42 Promille.

Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Frau bereits vor dem Unfall etwa acht bis neun Kilometer nur auf drei Rädern bzw. mit einer beschädigten rechten Vorderfelge unterwegs war. Die Kratzspuren auf der Fahrbahn konnten von der L1399 über die Ruprechtshofener Straße, Tiestlinger Landesstraße und Wolferner Landesstraße bis in das Gemeindegebiet von Wolfern zurückverfolgt werden.

Wo es zur Beschädigung des rechten Vorderrades kam, konnte vorerst nicht geklärt werden. Die Pkw-Lenkerin wird der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land zur Anzeige gebracht.