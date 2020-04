Newsblog

3,14 Promille: Lenker konnte sich bei Amtshandlung kaum auf Beinen halten

LINZ. Polizeibeamte beobachteten am 17. April um 1:15 Uhr einen stark alkoholisierten 43-jährigen Serben aus Linz, als dieser in der Lustenauerstraße mit seinem Pkw einparken wollte. Zuvor hatte der Mann in der Weingartshofstraße einen Verkehrsunfall ...

mit Sachschaden an zwei Autos verursacht und im Anschluss Fahrerflucht begangen. Der 43-Jährige wurde dabei von zwei Zeugen beobachtet. Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurde beim Angezeigten ein Alkovortest durchgeführt, welcher ein Messergebnis von 3,14 Promille ergab. Der Angezeigte konnte sich bei der Amtshandlung kaum mehr auf den Beinen halten. Ebenso legte er ein sehr renitentes Benehmen an den Tag und wurde auf Grund seines aggressiven Verhaltens insgesamt drei Mal abgemahnt.

Einen anschließenden Alkotest verweigerte er. Der Angezeigte wies sich mit deutschem Führerschein aus, obwohl er seit 2009 einen festen und andauernden Wohnsitz in Österreich hat. Anzeigen folgen.