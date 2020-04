Newsblog

Pkw prallte gegen Baum: Zwei Jugendliche getötet

ADLWANG. In der Nacht auf heute (Sonntag, 19. April) kam es zwischen Adlwang und Nußbach (Bezirk Steyr-Land) gegen 4 Uhr Früh zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw gegen einen Baum prallte ...

Ein 20-jähriger und eine 15-jährige Jugendliche kamen am 19. April bei einem Verkehrsunfall in Adlwang ums Leben. Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr gegen 3:45 Uhr mit seinem Pkw auf der Nußbacher Landesstraße (L556) in Richtung Ortszentrum Adlwang. Aus unbekannter Ursache kam der Pkw auf das rechte Straßenbankett, kam ins Schleudern, schlitterte über die Fahrbahn und kam links von der Fahrbahn ab. Der Pkw rutschte 90 Meter über die angrenzende Wiese und prallte mit großer Wucht mit dem Heck gegen einen Obstbaum.

Dabei wurde ein auf der Rückbank mitfahrender 20-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Steyr-Land, aus dem Fahrzeug geschleudert. Der Pkw schlitterte noch 27 Meter weiter und kam hinter einem Anwesen zum Stillstand. Der 19-Jährige konnte nach kurzer Bewusstlosigkeit selber aus dem Pkw steigen und beim Anwesen Hilfe holen. Der 20-Jährige und eine am Beifahrersitz mitfahrende 15-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf erlagen noch auf der Unfallstelle ihren Verletzungen. Reanimationsversuche durch zwei Notarztteams verliefen negativ.

Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde ins LKH Steyr eingeliefert.

Am Pkw entstand Totalschaden. Die Verständigung der Angehörigen wurde mit Unterstützung der Kriseninterventionsteams des Roten Kreuzes durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft Steyr ordnete die Sicherstellung des Unfallfahrzeuges und eine Blutabnahme beim Unfalllenker an.

Ein Großaufgebot von zwei Feuerwehren, zwei Notärzten aus den Bezirken Kirchdorf und Steyr-Land, drei Rettungsfahrzeuge sowie die Polizei standen im Einsatz. Die Einsatzkräfte wurden im Anschluss an den sehr belasteten Einsatz vom Krisenintervention des Roten Kreuzes und dem SvE-Team der Feuerwehr betreut.

Quelle: fotokerschi.at