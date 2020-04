Newsblog

Brand einer Photovoltaik-Anlage rief 10 Feuerwehren auf den Plan

ST. PETER/AU. Schwierig gestalteten sich am Montag (20. April) Löscharbeiten am Gebäudedach eines Sägewerks direkt an der Grenze zu Oberösterreich im Gemeindegebiet von St. Peter in der Au. Nur mit Atemschutz und direkt am Dach konnten ...

die Löscharbeiten der brennenden Photovoltaikanlage durchgeführt werden. Dass hier natürlich spezielle Sicherheitsmaßnahmen notwendig sind und die Arbeiten besondere Aufmerksamkeit erfordern ist klar. Der Betreiber eines Sägewerks hatte bemerkt, dass von der Photovoltaikanlage am Dach einer Betriebshalle Rauch aufstieg und alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Um eine Ausbreitung des Brandes zu verhindern, wurde das Dach unterhalb der Paneele von zwei Seiten mit Wasser gekühlt. Da die Anlage vom Boden aus nicht einsehbar war, wurde der Hubsteiger des Löschzug 4 Christkindl der Feuerwehr Steyr nachalarmiert.

Von oben konnten dann die einzelnen Paneele mittels Wärmebildkamera kontrolliert werden, wobei glücklicherweise festgestellt werden konnte, dass nur ein paar Zellen der großflächigen Anlage glosten. Weiters wurde ein Elektriker angefordert, welcher die betroffenen Paneele stromlos machte und von der restlichen Anlage abklemmte. Danach konnten diese vom Dach abmontiert werden.

Die Wasserversorgung konnte man vom direkt angrenzenden Ramingbach aufbauen. Die Querung der Landesstraße stellte hier aber auch eine Herausforderung und ein Hindernis dar. Ein Segen sind bei solchen Einsätzen die neuen – erst seit Herbst im Einsatz befindlichen – Digitalfunkgeräte mit denen heute alle Feuerwehren aus OÖ und NÖ problemlos in einer gemeinsamen Sprechgruppe kommunizieren konnten. Vor einem halben Jahr wäre der Aufwand für die Übermittlung von Nachrichten noch um ein Vielfaches größer gewesen.

Eine Spezielle Situation in der jetzigen Zeit sind auch die Sicherheitsmaßnahen wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Corona Virus. Ein Einsatz in so einem Fall ist notwendig und erfordert viele Feuerwehrkameraden um der Gefahr Herr zu werden und so ein Feuer löschen zu können. Wie man auch auf den Fotos zum Einsatz sieht nehmen die Feuerwehrmänner und -frauen auch diese zusätzliche Gefahr in der Stresssituation ernst und versuchen möglichst sicher zu arbeiten. Schutzmasken – die bei einem Einsatz nicht angenehm sind und eine zusätzliche Anstrengung bedeuten – und heruntergeklappte Helmvisiere sorgen für unsere eigene Sicherheit.

Auch auf den notwendigen Sicherheitsabstand haben die Kameraden geachtet, wobei es in der Eile nicht immer ganz einfach war und manche Arbeiten keinen so großen Abstand erlauben.Nach ca. 2,5 Stunden konnten alle Einsatzkräfte wieder einrücken.

10 Feuerwehren aus 2 Bundesländer im Einsatzort: