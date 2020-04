Newsblog

Seit 2012 auf der Flucht: Verurteilter Straftäter festgenommen

OÖ. Aufgrund eines europäischen Haftbefehles des Landesgerichts Ceske Budejovice/Tschechien vom Dezember 2012, wurden vom Landeskriminalamt OÖ Zielfahndungsmaßnahmen gegen einen 26-jährigen tschechischen Staatsbürger aus dem Bezirk Wels-Land eingeleitet ...

Der Mann wurde vom Landesgericht Budweis wegen zwei Raubüberfällen zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Mit Unterstützung von Beamten der EGS OÖ, konnte der 26-Jährige am 22. April 2020 in Marchtrenk festgenommen werden. Der Tscheche wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels zwecks Einleitung eines Auslieferungsverfahrens eingeliefert.