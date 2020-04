Newsblog

Kitesurfer ging baden: Spazier­gänger setzt Rettungs­kette in Gang

STEYR- Zu einem kuriosen Einsatz kam es am Dienstag (21. April) gegen 17:30 Uhr auf der Enns in der Winklinger Bucht. Ein besorgter Spaziergänger beobachtet, wie ein Mann mit einem Schirm in der Enns an der Wasseroberfläche trieb bzw. schwamm ...

Er vermutete einen Unfall bzw. ging davon aus, dass der Mann im Wasser sich in einer Notlage befand und alarmierte die Einsatzkräfte. Der Wasserzug und der Technische Zug der Feuerwehr Steyr kamen dem Kitesurfer mit Arbeitsboot und Motorzille zur Hilfe. Laut Auskunft des Einsatzleiter Christoph Röchlich des Wasserzuges der Feuerwehr Steyr war der Mann bestens ausgerüstet. Er wurde zum Ufer gebracht.

Der einheimische Sportler war sehr überrascht, dass es wegen ihm zu einem Rettungseinsatz gekommen war. Er sah sich nicht in einer Notlage sondern lediglich auf dem Weg zum Ufer, welches er auch ohne die Rettungskräfte sicher erreicht hätte.