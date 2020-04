Newsblog

Altstoffsammelzentrum Steyr ab 4. Mai wieder im Regelbetrieb

STEYR. Das Altstoffsammelzentrum Steyr (ASZ) an der Ennser Straße kann ab 4. Mai 2020 wieder ohne Terminvereinbarung montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr besucht werden. Bis auf weiteres bleibt das ASZ allerdings samstags geschlossen ...

Baustellen-Abfälle können weiterhin nicht abgegeben werden, dafür kann man die Deponie der Stadt Steyr kontaktieren. (Tel. Mülldeponie Steyr 07252/77381-80). Kleiderspenden und kleine Mengen an ReVital-Waren werden wieder übernommen. Um den Mindestabstand zu gewährleisten, dürfen maximal fünf Autos gleichzeitig auf dem ASZ-Gelände sein. Somit kann es zu Block-Abfertigungen und kurzen Wartezeiten kommen. Um Staus auf der Ennser Straße zu vermeiden, sollten weiterhin nur dringende Entsorgungsfahrten durchgeführt werden. Es besteht weiterhin die Maskenpflicht. Um Kunden und Mitarbeiter zu schützen, dürfen die Mitarbeiter beim Entladen der Abfälle nicht helfen.

Der Fundservice wird ebenfalls wieder zu den Regelzeiten geöffnet: montags, dienstags 8.00 bis 12.00 sowie 13.00-16.00 Uhr; mittwochs und freitags 08.00 bis 12.00 Uhr; donnerstags 07.00 bis17.00 Uhr. Auch hier gilt die Maskenpflicht.

Tipps zur schnellen und unkomplizierten Entsorgung der Altstoffe:

Reduzieren Sie das Volumen Ihrer Altstoffe und Abfälle, so werden die ASZ- Container nicht so schnell überfüllt.

Trennen Sie Ihre Altstoffe entsprechend Ihrer Möglichkeiten schon beim Einladen.

Drücken Sie leere Plastikflaschen bei geöffnetem Verschluss zusammen und schrauben Sie den Verschluss anschließend wieder auf die Flasche, so dass keine Luft mehr aufgenommen werden kann.

Bitte werfen Sie auf keinen Fall Lithium-Ionen-Akkus in den Restabfall! Es herrscht Brandgefahr! Kleben Sie die Pole der zu entsorgenden Akkus ab und lagern Sie diese möglichst nicht gemeinsam, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

Für Papier-, Kunststoffverpackungs-, Metallverpackungs- und Glasabfälle stehen weiterhin die öffentlichen Sammel-Inseln zur Verfügung. Diese werden wie gewohnt entleert und zusätzlich von unseren Mitarbeitern gereinigt.

Dazu der zuständige Referent Vizebürgermeister Wilhelm Hauser: „Die schwerste Zeit ist hoffentlich überstanden. In der Stadt Steyr hat die Abfallentsorgung in dieser durchwachsenen Zeit durch das verständnisvolle Handeln aller Bürger gut funktioniert. Damit dies auch so bleibt, bitte ich die Steyrer Bürgerinnen und Bürger, weiterhin verantwortungsvoll zu handeln und auf sich und die Mitbürger Acht zu geben. Sollte es durch die Eingangsbeschränkung zu Wartezeiten kommen, ersuche ich dafür um Verständnis. “