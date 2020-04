Newsblog

Versuchter Drogen­schmuggel in den Häfen

ASTEN. Drei Männer versuchten am 25. April um 19:20 Uhr, ihrem in der Justizanstalt Asten inhaftierten Freund Suchtmittel zukommen zu lassen. Ein Justizwachebeamter der JA Asten zeigte an, dass sich drei maskierte Personen auf einem benachbarten Firmengelände befinden ...

und gerade über das Einfahrtstor auf die Straße gesprungen seien. Mehrere Polizeistreifen nahmen die Fahndung auf und konnten drei Männer auf Höhe der JA Asten anhalten. Zwei 21-jährige Welser und ein 33-jähriger aus dem Bezirk Gmunden gestanden, dass sie ihrem inhaftierten Freund sechs Gramm Cannabis, das sie zuvor am Bahnhof in Linz gekauft hatten, in das Gelände der JA Asten schmuggeln wollten.

Der Inhaftierte hatte zu den Freunden Sichtkontakt und wies sie mittels Telefons an, wo sie das Suchtmittel platzieren sollen. Er warnte die drei Männer auch vor den herannahenden Polizeistreifen. Auf der Flucht warfen sie das Cannabis in den Straßengraben, wo es gefunden und sichergestellt werden konnte. Die Männer werden an die Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.