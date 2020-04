Newsblog

Pkw aus den Enns geborgen

LOSENSTEIN. Am Sonntagvormittag (26.4.) ist war unbesetzter PKW aus ungeklärten Gründen ins Rollen geraten und rund 50 Meter über die nahezu senkrechte Böschung in die Enns gestürzt. Die Freiwilligen Feuerwehren Losenstein, Ternberg und Großraming sowie die Tauchergruppen Losenstein und Kirchdorf waren bis in den späten Nachmittag im Einsatz ...

Aus ungeklärten Gründen war der unbesetzte PKW am Sonntagvormittag ins Rollen geraten und daraufhin an einer anfangs unbekannten Position in die Enns gestürzt. Der Kommandant der Feuerwehr Losenstein wurde kurz vor 9 Uhr telefonisch zum Einsatz alarmiert und führte gemeinsam mit dem Bezirks- und Abschnittsfeuerwehrkommandanten die weiteren Alarmierungen durch um nur die nötigsten Einsatzkräfte zu alarmieren.

150 Meter lange Ölsperre auf der Enns aufgebaut

Um einem möglichen Ölaustritt vorzubeugen, wurde vom Ölstützpunkt der Feuerwehr Großraming mit Hilfe der Feuerwehrboote eine 150 Meter lange Ölsperre als Vorsichtsmaßnahme aufgebaut. Die Rufbereitschaft der Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land wurde ebenfalls alarmiert. Die Ölsperren konnten nachdem das Fahrzeug geborgen wurde wieder abgebaut werden, es war kein Öl ausgetreten.

Fahrzeug von Tauchern geortet und rund 200 Meter flussaufwärts geschleppt

Die Taucher der Tauchergruppen Kirchdorf und Losenstein hatten das Fahrzeug in der Enns geortet. Nachdem die Position bestimmt werden konnte, wurde das Fahrzeug markiert und die Bergung eingeleitet. Dafür wurde zuerst der PKW mit einem Hebeballon an die Wasseroberfläche gebracht. Danach wurde das Auto rund 200 Meter mit dem Arbeitsboot flussaufwärts geschleppt. Das Wegziehen des rund zwei Tonnen wiegenden Fahrzeuges stellt eine echte Meisterleistung der Taucher und Bootsführer dar. Der PKW wurde daraufhin mit einem LKW-Kran aus dem Wasser gehoben und vom Abschleppunternehmen abtransportiert.

Die Freiwilligen Feuerwehr Losenstein, Arbeitsboot Losenstein, Tauchergruppen Kirchdorf und Losenstein, Feuerwehrrettungsboot Ternberg, Ölstützpunkt Großraming, Polizei, Abschnittsfeuerwehrkommandant und Bezirksfeuerwehrkommandant waren rund acht Stunden im Einsatz.