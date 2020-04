Newsblog

Lebende Kätzchen im Totviehbehälter "entsorgt"

TERNBERG. Ein bisher unbekannter Täter *entsorgte* zu vier ca. zehn Tage alte lebende Kätzchen in der Tierkörpersammelstelle Ternberg, indem er sie einfach in den Behälter zu dem dortigen Totvieh schmiss ...

Nachdem eine nicht bekannte Person am Freitag, 24. April, gegen 11 Uhr Totvieh in den Behälter der TKV schmiss und dabei Laute aus dem Behälter wahrnahm und meldete dies den Angestellten des daneben befindlichen Altstoffsammelzentrums. Diese hielten Nachschau und fanden die Kätzchen, wobei eines schon verstorben war. Ebenso lag im Behälter eine ältere, tote Katze. Sie retteten die drei lebenden Kätzchen und brachten diese zur örtlichen Tierärztin, die die weitere Versorgung übernahm. Die Kätzchen konnten gerettet werden und wurden von einem Tierheim in Sierning übernommen. Am heutigen Tag war geplant, die tote Katze aus dem Behälter zu bergen und in Wien näher zu untersuchen. Die Katze konnte jedoch nicht mehr aufgefunden werden.

Da der Vorfall am Wochenende in den Sozialen Medien bereits für Aufsehen gesorgt hatte, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Unbekannte die tote Katze wieder geborgen hat, um nicht auf seine Identität zu gelangen. Die Polizei Garsten bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133 – 4150.