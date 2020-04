Newsblog

24-jähriger Steyrer gesteht Einbrüche

STEYR. Beamte des Kriminalreferates Steyr konnten nach umfangreichen Ermittlungen einen 24-jährigen Mann aus Steyr ausforschen, der im Verdacht steht, Einbrüche und eine Sachbeschädigung begangen zu haben. Der Mann ist verdächtig, ...

in der Nacht von 26. auf den 27. Jänner 2020 in ein Imbisslokal in Steyr eingebrochen zu haben, nachdem er zuvor aus einem zufällig daneben abgestellten Moped Werkzeug für den Einbruch entnommen hatte. Weiters versuchte der 24-Jährige am 2. Februar 2020 gegen 3 Uhr in einen Zigarettenautomaten einer Trafik in Steyr einzubrechen. Dies misslang jedoch. Als er daraufhin die Kamera der Trafik entdeckte, zertrümmerte er diese mit einem Brecheisen.

Der Mann zeigte sich bei seiner Beschuldigteneinvernahme teilgeständig.