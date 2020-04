Newsblog

Drei Einsätze für die Münichholzer Florianis in fünf Stunden

STEYR. Durch eine Zigarette in einem Mistkübel, kam es am Samstag, 25. April 2020, auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Sebekstraße, zu starker Rauchentwicklung. Um 12:29 Uhr bemerkten Nachbarn die Rauchentwicklung auf dem Balkon darunter und alarmierten die Feuerwehr über Notruf 122 ...

Noch während der Löschzug 5 (Münichholz) der Freiwilligen Feuerwehr Steyr die Einsatzstelle anfuhr, kam der Wohnungsbesitzer nach Hause und konnte den Entstehungsbrand mit einem Kübel Wasser löschen. Der zwischenzeitlich mit 26 Mann ausgerückte Löschzug 5 musste nur noch Kontrolltätigkeiten durchführen und konnte dann wieder einrücken. Verletzt wurde bei diesem Brandereignis niemand.

Tipp von der Feuerwehr

Zigaretten und vor allem Aschereste können selbst nach Stunden noch Brände entfachen. Stummel und Asche gehören deshalb immer in verschließbare Metallgefäße. Bevor die Gefäße in einem Mülleimer entleert werden, ist eine sorgfältige Abböschung mit Wasser dringend zu empfehlen!

Zweiter Einsatz

Um 17:00 Uhr kam es zum zweiten Alarm an diesem Tag. Brandverdacht in der Dieselstraße am Resthof, war die Einsatzmeldung. Gemeinsam mit dem Löschzug 3 Gleink fuhren 22 Mann des Löschzug 5 Münichholz zur Einsatzstelle. An der Einsatzadresse angekommen stellte sich der Brandverdacht als Fehlalarm heraus und die Löschzüge konnten wieder einrücken.

Dritter Einsatz

Kaum die Feuerwehrstiefel im Feuerwehrhaus ausgezogen, kam der dritte Einsatzalarm. Dieses Mal wurden der Wasserzug und der Technische Zug der Freiwilligen Feuerwehr Steyr zu einer Personenrettung alarmiert. Ein Kind wurde im Wasser vermutet. Da sehr viele Kameraden des Löschzug 5 beim Wasserzug sind, wurde mit dem Mannschaftstransportfahrzeug ausgefahren. Gott sei Dank war auch hier kein eingreifen der Feuerwehr nötig. Das Kind wurde von Polizisten gesund und munter in der Stadt gefunden und so konnte auch der dritte Einsatz an diesem Tag beendet werden.