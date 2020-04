Newsblog

Zwei Mülltonnen standen in Vollbrand

STEYR. In der Nacht auf Dienstag, 28. April, kam es in Steyr-Münichholz zum Brand eines Müllgroßbehälters. Die Feuerwehr Steyr, Löschzug 5 (Münichholz) und 3 (Gleink) wurden um 02.12 Uhr in die Punzerstraße 72 alarmiert ...

Beim Eintreffen der Münichholzer Einsatzkräfte standen ein 1100-Liter-Müllgroßbehälter und eine Bio Tonne (120 Liter) in Vollbrand. Das Feuer konnte innerhalb wenigen Minuten mit einem HD-Rohr abgelöscht werden. Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar. Es kamen keine Personen zu Schaden. Die betroffenen Mülltonnen wurden völlig zerstört.

Feuerwehr Steyr stand mit Fünf Fahrzeugen und 38 Mann im Einsatz.