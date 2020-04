Newsblog

Traktor in Maschinen­halle voll­ständig abge­brannt

WACHTBERG. Am 27. April um 22:59 Uhr wurden die Feuerwehren Wachtberg und Behamberg zu einem Brand in die Wachtbergstraße alarmiert. Am Einsatzort wurde festgestellt, dass ein Traktor in einer Maschinenhalle in Vollbrand stand ...

Als Erstmaßnahme wurde mit einem C-Rohr und einem Mittelschaumrohr unter Atemschutz das Feuer bekämpft. Parallel dazu wurde eine Zubringerleitung vom nahegelegenen Bach errichtet. Nachdem der Brand unter Kontrolle war, wurde das Fahrzeug durch das Tanklöschfahrzeug Behamberg mittels Seilwinde aus der Halle gezogen. Ein Reifen entzündete sich immer wieder, er wurde daher demontiert und in einem gefluteten Container gekühlt.

Nach ca. 2,5 Stunden war der Einsatz beendet.