Massen­schlägerei am Parkplatz

BAD HALL. Am 1. Mai gegen 21:25 Uhr wurde der Polizei per Notruf angezeigt, dass auf dem Parkplatz des Kurhauses in Bad Hall eine Massenschlägerei unter dem Einsatz von Baseballschlägern stattfinde. Von der Leitstelle wurden insgesamt fünf Streifen zum Vorfallort entsandt ...

Vor Ort wurden dann insgesamt sieben Jugendliche bzw. junge Erwachsene im Alter zwischen 16 und 20 Jahren aus den Bezirken Steyr-Land, Kirchdorf und der Stadt Steyr angetroffen. Zwei Personen wiesen Verletzungen unbestimmten Grades auf, ein 20-Jähriger wurde ins Klimikum Steyr eingeliefert.

Wie viele Personen an der Schlägerei tatsächlich beteiligt waren und wie sich der Vorfall tatsächlich abgespielt hat, ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Laut ersten Erhebungen dürften sich die Personen über eine Internetplattform verabredet haben. Waffen oder gefährliche Gegenstände konnten nicht vorgefunden bzw. sichergestellt werden.