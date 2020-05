Newsblog

Besuche in Alten­heimen ab 7. Mai wieder möglich

STEYR. Ab kommenden Donnerstag (7. Mai 2020) kann man wieder Bewohnerinnen und Bewohner der drei Steyrer Altenheime besuchen. Allerdings gelten dabei zum Schutz der Seniorinnen und Senioren besondere Bestimmungen, die vom Land Oberösterreich und dem Bund vorgegeben worden sind ...

Bis zum heutigen Tag ist keine einzige Bewohnerin und kein einziger Bewohner der Alten- und Pflegeheime Steyr an COVID-19 erkrankt. „Wir haben unsere drei Häuser sehr bald und sehr konsequent vor möglichen Infektionsquellen abgeschirmt“, erklärt dazu der zuständige Steyrer Stadtrat Dr. Michael Schodermayr.

Die Regeln für Besuche in den Alten- und Pflegeheimen

Vor dem Besuch telefonisch anmelden. Die Telefonnummern: Alten- und Pflegeheim Münichholz 07252/77333, Alten- und Pflegeheim Tabor 07252/81777, Alten- und Pflegeheim Ennsleite 07252/50500.

Besucher müssen eine Erklärung unterschreiben, dass sie frei von Infektions- Symptomen sind. Außerdem wird bei den Besuchern Fieber gemessen.

Es gelten strenge Hygiene-Maßnahmen, Besucher müssen unter anderem unbedingt Mund-Nasen-Schutzmasken und Desinfektionsmittel verwenden. Unbedingt die Anweisungen des Pflegepersonals befolgen.

Es werden eigene Begegnungszonen eingerichtet, um die Sicherheits-Abstände optimal einhalten zu können.

Der Besuch kann maximal eine halbe Stunde dauern.

Eine Bewohnerin oder ein Bewohner kann jeweils nur von einem Angehörigen an einem Termin besucht werden.

Stadtrat Dr. Schodermayr appelliert an alle, die Angehörige in den Steyrer Alten- und Pflegeheimen haben: „Benutzen Sie bitte weiterhin in erster Linie das Telefon, wenn Sie Bewohnerinnen oder Bewohner unserer Alten- und Pflegeheime kontaktieren wollen. Die Gesundheit der Menschen, die in unseren Häusern leben, ist uns extrem wichtig, darum sollten persönliche Kontakte auf das Allernotwendigste eingeschränkt werden.“

Seniorenklubs bleiben geschlossen

Die fünf Seniorenklubs der Stadt Steyr bleiben voraussichtlich bis mindestens Mitte September dieses Jahres geschlossen. Die Öffnungszeiten werden rechtzeitig bekanntgegeben.