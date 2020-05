Newsblog

Steyrer Stadtbusse wieder im Vollbetrieb

STEYR. Die städtischen Busse sind ab 18. Mai 2020 wieder im Vollbetrieb unterwegs. Das heißt, dass sämtliche städtische Buslinien nach dem ursprünglichen, seit Jänner 2020 gültigen Fahrplan verkehren. Die Abend-Einschränkungen bei den Hauptlinien ...

an Wochentagen werden aufgehoben, genauso wie die Betriebseinstellungen an Sonn- und Feiertagen. Auch die Schulbusse und Werksbusse verkehren ab 18. Mai wieder wie gewohnt. Einzige Ausnahme: Der Probebetrieb der Nightline bleibt weiterhin unterbrochen. Die Fahrgäste werden ersucht, in den Bussen weiterhin nach Möglichkeit Abstand zu halten und Schutzmasken zu tragen.

Die Stadtbetriebe werden auch weiterhin den erhöhten Hygiene- Standard in den Bussen umsetzen.