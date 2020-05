Newsblog

Strauchdiebe in Münichholz unterwegs!

STEYR. Vor dem Café Fröhlich in Steyr-Münichholz wurden in der Nacht von 11. auf 12. Mai drei Zwergahornsträucher in grauen Töpfen gestohlen. Jeder Strauch war ca. ein Meter hoch ...

Hinweise bitte an das Café Fröhlich tel. unter 07252/74080 in Steyr-Münichholz oder an die Polizei.