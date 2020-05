Newsblog

Dreister Fahrraddieb verhaftet

LINZ-LAND. Ein 27-jähriger rumänischer Staatsbürger aus dem Bezirk Linz-Land stahl in der Zeit zwischen 6. und 13. Mai im Bereich Perg, Mauthausen und St.Valentin mehrere zum Teil versperrte Fahrräder, wobei er eines dieser Räder gleich nach seiner Vernehmung ...

zu einem vorangegangenen Diebstahl im Nahbereich der Polizeiinspektion Perg entwendete. Weiters stahl der 27-Jährige in einem Drogeriemarkt in Enns mehrere Parfümflakons. Der Verdächtige wurde am 15. Mai von Beamten der PI Enns angehalten, als er mit einem der gestohlenen Fahrräder an der Polizeidienststelle vorbeifuhr. D

er Rumäne befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem durch Suchtmittel beeinträchtigten Zustand. Der Mann, der sich geständig zeigte, wurde festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz überstellt. Der 27-Jährige wird darüber hinaus wegen Übertretung gemäß § 5 StVO (Suchtmittel) der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land angezeigt.