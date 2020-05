Newsblog

Gudrun wirbelt durchs Ennstal und beschäftigt Feuerwehren

STEYR-LAND, Am Samstagabend (23. Mai) fegte Sturmtief GUDRUN durchs Ennstal. Ab 18:20 Uhr wurden deshalb vier Freiwillige Feuerwehren des Abschnittes Weyer alarmiert um in den betroffenen Gemeinden diverse Verkehrswege freizumachen ...

Großraming

Die Freiwillige Feuerwehr Großraming wurde um 18:22 Uhr mittels Sirene an den Rodelsbach gerufen. Durch den starken Wind wurden mehrere Bäume entwurzelt und die Fahrbahn blockiert. Nach dem Freischneiden und Säubern der Straße konnte die FF Großraming wieder einrücken. 20 Einsatzkräfte waren gemeinsam mit der Polizei rund eineinhalb Stunden im Einsatz.

Kleinreifling

Um 18:45 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Kleinreifling alarmiert. Die Fahrbahn auf der B115 war teilweise blockiert. Rund eine Stunde später konnte die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden. Acht Einsatzkräfte waren ungefähr eine Stunde im Einsatz.

Reichraming

Um 18:20 Uhr wurde die FF Reichraming per Sirene zu einem Unwettereinsatz an der Eisenbundesstraße B115 in Reichraming alarmiert. Die Einatzstelle wurde mit Lotsen abgesichert. Der über die Straße liegende Baum wurde gekürzt und dadurch die Bundesstraße wieder freigemacht. 21 Einsatzkräfte waren rund eine Stunde im Einsatz.



Die Freiwillige Feuerwehr Unterlaussa wurde um 18:44 Uhr gemeinsam mit der FF Weißenbach/Enns alarmiert um zwischen Altenmarkt und Unterlaussa mehrere Bäume von der Straße zu entfernen. Der Einsatz wurde um 19:33 Uhr beendet. Rund 10 Einsatzkräfte waren ungefähr eine Stunde im Einsatz.

Insgesamt standen rund 60 Einsatzkräfte ca. eineinhalb Stunden im Einsatz.