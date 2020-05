Newsblog

Aufmerksamer Nachbar wurde zum Lebensretter

STEYR. Nachdem ein aufmerksamer Nachbar am Mittwoch Vormittag (27.5.) die Rettungskräfte alarmierte, weil er seine ältere Nachbarin an diesem Tag noch nicht gesehen hatte, ihr Fernseher zu hören war und sie aber auf Klopfzeichen bei der Tür nicht reagierte, fanden die Rettungskräfte die Frau in kritischem Zustand vor am Boden liegend ...

Am 27. Mai um 09:58 Uhr verständigte der Mann die Einsatzkräfte, da er sich Sorgen um seine Nachbarin mache, welche er heute noch nicht gesehen hätte aber Fernsehlärm zu hören war. Und auch mehrmaliges Klopfen und Läuten ergebnislos blieben und zu befürchten war, dass die Dame in der Wohnung war und Hilfe benötigte, wurde die Feuerwehr Steyr Löschzug 5 Münichholz zur Türöffnung hinzugezogen.

Da man vom Balkon aus auch noch Nachschau halten wollte, um nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, wurde ein Leiterweg in den 3. Obergeschoss hergestellt. Man sah vom Balkon aus einer Person am Boden liegen. Darauf wurde die Balkontür von einem Feuerwehrmann mittels einen Hooligan Tool aufgehebelt.

Nachdem dies gelang, fanden die Einsatzkräfte die Frau bewusstlos und stark unterkühlt auf dem Boden liegend vor. Anschließend wurde die Wohnungstür von innen geöffnet um dem Rettungsdienst Zutritt zu verschaffen. Nach der Erstversorgung durch das Notarztteam und das Rote Kreuz Steyr, unterstützten die Feuerwehrkräfte die Kollegen des Rettungsdienstes beim Abtransport der Patientin über das Stiegenhaus. Sie wurde ins Klinikum Steyr eingeliefert.

Der Löschzug 5 Münichholz der FF Steyr war mit 11 Mann und 2 Fahrzeugen eine Stunde im Einsatz.