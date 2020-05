Newsblog

OÖ Rotes Kreuz startet wieder mit Erste-Hilfe-Kursen

STEYR. In 99 Prozent der Fälle passiert nichts. Im Ausnahmefall bereit zu sein und Menschen helfen zu können, kann Leben retten. Ein Erste-Hilfe-Kurs nimmt die Angst, gibt Sicherheit und lohnt sich zu 100 Prozent ...

Nach der coronabedingten Pause startet das OÖ. Rote Kreuz ab Freitag, 29. Mai, wieder mit seinem breiten Angebot an Ersthelfer- Kursen. Selbstverständlich mit den der Situation erforderlichen notwendigen Sicherheitsvorkehrungen.

Steyr-Stadt.„Erste Hilfe ist, wie der Name schon sagt, eine der ersten, unverzichtbaren Handlungen in der Rettungskette. Wer Erste Hilfe leistet, rettet Leben“, sagt Bezirksstellenleiter Dr. Urban Schneeweiß. Oft entscheiden nur wenige Handgriffe über Leben oder Tod, über schnelle Heilung, Genesung oder bleibende Schäden. Das OÖ. Rote Kreuz freut sich, wieder Erste-Hilfe-Kurse abhalten zu dürfen. Das Angebot ist vielfältig und reicht vom 16-stündigen Grundkurs, Auffrischungskursen, Kursangeboten für MitarbeiterInnen in Unternehmen bis hin zu speziellen Ersthelfer-Kursen bei Kindernotfällen. Erfahrene Vortragende geben ihr umfassendes Wissen an die TeilnehmerInnen weiter. Sie festigen das Gelernte in praktischen Übungen, die unter Einhaltung der Sicherheitsregeln durchgeführt werden. Um die notwendige Sicherheit zu garantieren, müssen Referenten und Teilnehmer Hygieneschutzmaßnahmen befolgen, die Ein-Meter-Abstandsregel einhalten und einen Mund-Nasenschutz tragen. Der Mund-Nasenschutz ist von allen KursteilnehmerInnen selbst mitzubringen.

Breitgefächertes Online-Angebot als zusätzliche Ergänzung

Ein Erste-Hilfe-Kurs nimmt die Angst, gibt Sicherheit und lohnt sich zu 100 Prozent. Jeder von uns kann in die Situation kommen, Erste Hilfe leisten zu müssen. „Durch einen Erste- Hilfe-Kurs bekommt man Sicherheit, in Notfällen zu handeln. Das Einzige was man dabei falsch machen kann, ist nichts zu tun“, erklärt Dr. Urban Schneeweiß, Bezirksstellenleiter Steyr-Stadt. Um die eigenen Ersthelfer-Kenntnisse zusätzlich aufzufrischen, verweist das OÖ. Rote Kreuz auf sein breitgefächertes Online-Angebot mit Video-Tutorials, Erste-Hilfe- Tipps usw. Das komplette Kursangebot, alle Termine und Anmeldung zu Kursen in der Nähe auf www.erstehilfe.at.