Der Rad Shuttle Bus fährt wieder!

STEYR/STEYR-LAND. Starten Sie Ihren Radausflug bequem mit dem Rad Shuttle Bus ab Steyr oder Spital am Pyhrn! So lassen sich beim anschließenden Radeln die Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke ganz gemütlich genießen – und auch für den ein oder anderen kulturellen bzw. kulinarischen Abstecher bleibt genügend Zeit ...

Der Rad Shuttle verkehrt von 30. Mai bis 27. September 2020 jeweils samstags, sonntags und feiertags an Vormittagen.

Für eine Mitfahrgarantie buchen Sie den Shuttle mindestens 24 Stunden vorab – online auf www.steyr-nationalpark.at – hier finden Sie auch den genauen Fahrplan und die Haltestellen.

Telefonische Auskunft:

Tourismusverband Steyr und die Nationalparkregion 07252/53229

Tourismusverband Pyhrn-Priel 07563/249

ACHTUNG: Teilabschnitt-Sperre des Steyrtal Radweges R8 wochentags von Mitte Mai bis Ende September 2020!

Anlässlich der geplanten Errichtung des Uferschutzes in Untergrünburg sowie der bereits im Bau befindlichen Umlegung der B140 Steyrtalstraße ist es aus Sicherheitsgründen notwendig, den Steyrtal Radweg R 8 im Bereich Untergrünburg (Steyrtalstraße 21 bis Anfang Firma Mondi) und im Bereich der Uferstraße (ab dem Steg nach Steinbach/Steyr in Richtung Leonstein) in Untergrünburg von Mitte Mai bis Ende September 2020 wochentags zu sperren. An Wochenenden und arbeitsfreien Tagen wird die Strecke für alle Benützer des Radweges geöffnet!

Sie können im Bereich Haunoldmühle auf die Steinbach Runde R 802 ausweichen und über Steinbach an der Steyr Ihre Tour fortsetzen (gilt für beide Richtungen).