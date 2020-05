Newsblog

Einbruch in Tierwaren­handlung rasch geklärt

STEYR. Ein 32-jähriger und ein 29-jähriger Mann, beide aus dem Bezirk Steyr Land, gerieten nach einem Einbruchsdiebstahl in der Nacht auf 30. Mai in eine Tierwarenhandlung in Steyr ins Visier der Ermittler. Die beiden zeigten sich bei ihren Einvernahmen umfassend geständig, ...

in das Geschäft eingestiegen und daraus mehrere Aquarien und dazugehöriges Zubehör gestohlen zu haben. Dabei zwängten sie sich unter einem etwa 30 cm offenen Rolltor beim Lieferanteneingang hindurch und gelangten so in den Lagerraum. Von dort gelangten sie über eine nicht verschlossene Tür in den Verkaufsraum der Filiale. Durch das leicht geöffnete Rolltor brachten sie das Diebesgut hinaus zum Pkw des 32-Jährigen.

Wegen der Größe der Aquarien gelang es ihnen nicht, sämtliche Gegenstände abzutransportieren, weshalb sie mehrere Aquarien in einer dort befindlichen Hecke zurückließen. Als die Ermittler zur Wohnadresse des 32-Jährigen fuhren, fanden sie auf der dortigen Terrasse das Diebesgut. Außerdem konnten sie Schuhe mit einem Profil feststellen, welches zu einer zuvor am Tatort gesicherten Abdruckspur passte.

Die beiden werden bei der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt.