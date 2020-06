Newsblog

Feuerwehreinsatz in Trattenbach: Gewässer verunreinigt

TERNBERG. Im Bereich des Ennsrückstau in Trattenbach wurde an der Wasseroberfläche am Freitag, den 19. Juni 2020, ein Ölfilm entdeckt und daraufhin die Feuerwehr Trattenbach alarmiert. Aus bisher unbekannter Ursache bildete sich im unteren Trattenbach und im Ennsrückstau ein Ölfilm am Wasser ...

Gemeinsam mit dem Ölstützpunkt Feuerwehr Großraming und dem Arbeitsboot der FF-Ternberg errichteten die Florianis aus Trattenbach eine Ölsperre.



Mit im Einsatz standen Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Mayr, Pflichtbereichskommandant Georg Moser und die Polizei Garsten.



Fotos © FF-Trattenbach