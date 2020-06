Newsblog

Frau bei Unfall auf B115 schwer verletzt

LOSENSTEIN. Eine 21-jährige Frau aus Steyr fuhr am 25. Juni um 16:30 Uhr mit einem Pkw in Losenstein auf der Eisenbundestraße 115 Richtung Steyr. Dabei geriet sie lt. Zeugen auf die linke Fahrbahnseite und stieß frontal gegen das entgegenkommende Sattelkraftfahrzeug, ...

beladen mit 40 Tonnen Holzstämmen und gelenkt von einem 24-jährigen kroatischen Kraftfahrer. Bei der Kollision wurde die Lenkerin des PKWs in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Unter Einsatz der hydraulischen Rettungsgeräte konnte Sie rasch aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Lenkerin wurde schwer verletzt dem Roten Kreuz übergeben und anschließend ins Klinikum Steyr eingeliefert.. Der 24-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden, am Sattelzugfahrzeug schwerer Sachschaden.

Die B115 war für den gesamten Verkehr gesperrt.