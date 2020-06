Newsblog

Biker bei Kollision in Feld geschleudert

LINZ-LAND. Am 26. Juni um 17:25 Uhr fuhr eine 44-jährige Frau aus Bayern mit ihrem Pkw in Oftering auf der L1227 Paschinger Landesstraße in Richtung Breitbrunn. Sie fuhr hinter einem Traktor nach und wollte in die Oberbucher Straße links einbiegen ...

Dabei übersah sie den entgegenkommenden Motorradlenker, einen 56-jährigen Mann aus dem Bezirk Eferding. Es kam zur Kollision, der 56-Jährige wurde in das angrenzende Feld geschleudert und unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber C10 in das Kepler Uniklinikum geflogen.

Die 44-Jährige, sowie ihr Mann am Beifahrersitz und zwei Kinder im Fond blieben unverletzt.