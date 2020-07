Newsblog

Mitarbeiter für Essen auf Rädern gesucht

STEYR. Seit mehr als 45 Jahren gibt es „Essen auf Rädern“. In Kooperation mit dem Magistrat Steyr ermöglicht so das Rote Kreuz Steyr-Stadt eine tägliche, auch an Sonn- und Feiertagen, funktionierende Essenszustellung ...

Dabei geht es vor allem darum, alleinlebenden, meist älteren Menschen, die nicht mehr regelmäßig für sich selbst kochen können, in der eigenständigen Haushaltsführung mit einer warmen Mahlzeit zu unterstützen. Die freiwilligen Rot-Kreuz-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die täglich die Mittagsmahlzeit bringen, sind für ihre Kunden aber mehr als reine Essenszusteller.

Es sind zuverlässige Kontaktpersonen, mit denen man nicht nur ein paar nette Worte wechselt, sondern die sich auch Tag für Tag vergewissern, dass alles in Ordnung ist und so wertvolle Sicherheit geben. „Essen ist ein Grundbedürfnis. Gelebte Menschlichkeit ist ein Bedürfnis des Herzens. Die Mitarbeiter von Essen auf Rädern sind oft ein wichtiger sozialer Kontakt von älteren Menschen. Ich bedanke mich bei unseren Essen auf Rädern Mitarbeitern und bin sehr stolz über das Engagement“, so Dr. Urban Schneeweiß, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Steyr Stadt.

Mitarbeiter gesucht

Das Rote Kreuz Steyr-Stadt benötigt dringend Unterstützung für das „Essen auf Rädern“- Team. In 2er-Team ist man im 3-Wochen Takt eine ganze Woche lang (Montag bis Sonntag) zuständig, jeweils für ca. 3-4 Stunden vormittags, im Steyrer Stadtgebiet Essen auszuliefern. Auch Springer für einzelne Tage werden momentan gesucht. Voraussetzung für die Mitarbeit ist zeitliche Flexibilität und Zuverlässigkeit. Der B-Führerschein ist sehr willkommen, aber nicht zwingend erforderlich, da auch Beifahrer gesucht werden. Ein Schnupperdienst kann jederzeit vereinbart werden.