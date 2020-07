Newsblog

Wieder Maskenpflicht in allen Steyrer Amtsgebäuden

STEYR. Wegen der ständig steigenden Zahlen an Corona-Fällen gilt in den Amtsgebäuden der Stadt Steyr (Rathaus am Stadtplatz, Reithoffer/ Pyrachstraße 7 und Ennser Straße 10) ab sofort wieder die Maskenpflicht ...

Ein Appell an die Passagiere der städtischen Buslinien: Bitte weiterhin die vorgeschriebenen Schutzmasken verwenden. Sie schützen so sich selbst und andere Passagiere vor einer Infektion.