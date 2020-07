Newsblog

Millionen-Invest: Städtische Schulen für Internet-Initiativen optimal gerüstet

STEYR. Insgesamt eine Million Euro hat die Stadt in zwei Jahresetappen in den Ausbau des drahtlosen Zugangs zum Internet (WLAN) investiert. Das Vorhaben ist seit Sommer des Vorjahres abgeschlossen. Nun haben alle 2500 Schülerinnen und Schüler in 140 Klassen der städtischen Schulen ...

die Möglichkeit, rasch und einfach über ein hochwertiges WLAN ins Internet einzusteigen.

„Damit sind wir perfekt gerüstet für die von Bildungsminister Fassmann für das Schuljahr 2021/22 angekündigte Laptop-Ausstattung der Schülerinnen und Schüler ab der 5. Schulstufe. Denn das beste elektronische Endgerät ist nur von Nutzen, wenn auch die Datenübertragung in der entsprechenden Qualität und Geschwindigkeit möglich ist“, zeigt sich Bürgermeister Gerald Hackl froh über die frühzeitige Großinvestition der Stadt in den WLAN-Ausbau. Der Steyrer Schul-Referent Stadtrat Gunter Mayrhofer unterstreicht betont die Bedeutung des Projekts: „Der richtige Umgang mit digitaler Technologie ist besonders für das spätere Berufsleben eine unverzichtbare Grundvoraussetzung“. Insgesamt hat man für das Projekt WLAN in den städtischen Schulen etwa 31 Kilometer Kabel verlegt und 229 Access-Points (Anschluss-Stellen) installiert.

WLAN ist eine Alternative zum stationären Netzwerk. Die Abkürzung steht für „Wireless Local Area Network“, das heißt zu Deutsch sinngemäß „drahtloses, lokales Netzwerk“. Durch WLAN ist es möglich, mehrere Endgeräte in einem räumlich begrenzten Gebiet per Funk zu vernetzen und mit dem Internet zu verbinden.