Newsblog

Steigende Corona-Zahlen: OÖ verschärft Maßnahmen

OÖ. 427 Personen sind in OÖ Stand heute (7.7.) 11:00 ab Covid19 erkrankt. Nun verschärft das Land die Maßnahmen, die Maskenpflicht soll noch diese Woche ausgeweitet werden ...

Nachdem die Zahl der an Covid-19-Erkrankten im steigen begriffen sind, reagiert die Landesregierung. Im Raum steht eine Maskenpflicht in Gastronomie und Geschäften, die noch diese Woche in Kraft treten soll.

„Mir ist es wichtig, dass rasch und effizient reagiert wird“, so Landeshauptmann-Stellvertreterin und Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander im Vorfeld.