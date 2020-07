Newsblog

Wieder Maskenpflicht ab Donnerstag 9. Juli in OÖ

OÖ. 427 Personen sind in OÖ Stand heute (7.7.) 11:00 ab Covid19 erkrankt. Nun verschärft das Land die Maßnahmen, die Maskenpflicht gilt ab Do, 9. Juli ...

Nachdem die Zahl der an Covid-19-Erkrankten im steigen begriffen sind, reagiert die Landesregierung. Oberösterreich führt mit Gültigkeit ab Donnerstag (9. Juli) die allgemeine Maskenpflicht in Geschäften und Lokalen wieder ein. Das gaben Landeshauptmann Thomas Stelzer und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (beide ÖVP) heute, 7. Juli, bekannt. Der Schritt ist eine Reaktion auf den Anstieg der Coronavirus-Fälle.

„Wir sind immer noch mitten in Corona. Jetzt ist das eingetreten, was viele prophezeit haben. Wir glauben, dass wir das Anwachsen der Krankheit wieder eindämmen können“, so Landeshauptmann Stelzer.