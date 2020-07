Newsblog

Neue Baustellen am Pfarrberg und in der Enge Gasse

STEYR. Zwei neue Baustellen werden in Kürze in der Steyrer Innenstadt eingerichtet: Die Sanierung des Pfarrbergs beginnt am 13. Juli, die Bauarbeiten werden etwa eine Woche dauern. Der Pfarrberg ist während der Sanierung für den motorisierten Verkehr gesperrt ...

Zwei Tag lang ist der Pfarrberg auch für Fußgänger nicht passierbar.

Poller soll Verkehr in der Enge Gasse beruhigen

Ein Poller zur Verkehrsberuhigung wird ab 14. Juli im nördlichen Bereich der Enge Gasse errichtet. Die Bauarbeiten werden etwa zwei Wochen dauern. Liefer-Fahrzeuge können bis zur Baustelle zufahren. Für Fußgänger bleibt die Enge Gasse passierbar.