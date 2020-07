Newsblog

37-Jähriger mit 1,6 Promille unterwegs

LINZ-LAND. Beamte der PI Neuhofen an der Krems führten am 24. Juli 2020 Uhr auf der Kremstal-Straße, B139, im Ortsgebiet von Kematen an der Krems Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch. Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise wurde gegen 22:05 Uhr ein 37-jähriger türkischer Staatsbürger ...

aus dem Bezirk Linz-Land angehalten. Die Polizisten stellten sofort starken Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,6 Promille, dem Lenker wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Es folgt eine Anzeige.