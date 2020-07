Newsblog

Bushaltestellen werden saniert

STEYR. Die Bushaltestelle an der Rederbrücke wird behindertengerecht ausgebaut, die Bushaltestellen an der Leopold-Werndl-Straße vor dem Kaufhaus City-Point werden ebenfalls saniert ...

Bushaltestelle an der Rederbrücke wird behindertengerecht ausgebaut

Die Bushaltestelle Ennstalbrücke (Rederbrücke) an der Haratzmüllerstraße (B 122) stadteinwärts wird behindertengerecht ausgebaut. Baubeginn: 27. Juli 2020, Ende der Bauarbeiten: 31. Juli 2020. Anschließend wird das Land Oberösterreich den Fahrbahn-Belag sanieren. Während des Umbaus der Haltestelle wird in unmittelbarer Nähe eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Betroffen sind die Stadtbus-Linie 1 und die ÖVV-Linien 441, 620, 623, 625 und 626.

City-Point: Bushaltestellen werden saniert

Die Bushaltestellen an der Leopold-Werndl-Straße vor dem Kaufhaus City-Point werden von 28. Juli bis 21. August 2020 saniert und dabei mit einer stabilen Betonplatte versehen. Eine Ersatzhaltestelle für den ÖVV (Linien 401, 421, 424, 433, 440, 441, 443, 450, 620 ,623) wird vor dem Gasthaus Schwechaterhof eingerichtet.

Ersatz-Haltestellen für den Stadtbus (Linie 8) sind die Haltestellen Schönauerbrücke und Promenade.

Die Leopold-Werndl-Straße bleibt für den Durchzugsverkehr geöffnet.