Quad-Lenker bei Sturz über Böschung verletzt

STEYR-LAND. Ein 39-jähriger Mann aus Waidhofen an der Ybbs fuhr heute (31. Juli) gegen 13 Uhr mit seinem Quad auf der L1338 im Gemeindegebiet von Gaflenz von der L557 kommend in Richtung B121. In etwa bei Strkm 4,0 kam der Lenker in einer leichten abschüssigen ...

Linkskurve bei einem Bremsmanöver rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte ca. 10 m eine Böschung hinunter, wo das Fahrzeug in einem dichten Baumbewuchs zum Stillstand kam. Der Fahrzeuglenker wurde beim Verkehrsunfall unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Waidhofen an der Ybbs geflogen.