Abriss: Stellwerks­gebäude Ternberg weicht der modernen Elektronik

TERNBERG. Am Mittwoch (29. Juli) wurde das alte Stellwerkshaus in Ternberg, gebaut 1940 am Bahnübergang Bäckengraben, abgerissen. Mit diesem Schritt endete nicht nur eine Ära im Ternberger Bahnbetrieb, auch das Marktbild verlor einen alten Freund ...

Die umliegenden Gleise und das nähere Umfeld des Stellwerksgebäudes - beispielsweise die Gleise inklusive der neuen Weiche - wurden sorgfältig gesichert. Das alte Stellwerk war bereits Tage zuvor entkernt worden. Am 29. Juli um sechs Uhr morgens rollte dann der Kettenbagger an und der Abriss begann.

Früher wurden der Bahnübergang Bäckerstraße und die Weichen direkt aus dem Stellwerksgebäude gesteuert. Der Fahrdienstleiter musste hoch sitzen, um einen weiten Blick auf den Stellwerksbereich zu erhalten. Seine Aufgabe war es, die Gleise zu kontrollieren, freizugeben, Signale und Weichen zu stellen.

Heute wird die gesamte Bahntechnik auf der Strecke zwischen Linz und Selzthal (ausgenommen noch die Bahnhöfe Garsten, Weissenbach, Gstatterboden und Admont, wo noch ein Fahrdienstleiter seinen Dienst versieht) elektronisch betrieben. Gesteuert wird der Bahnbetrieb aus der Betriebsführungszentrale (BFZ) in Linz. So nun auch am Bahnübergang Bäckengraben und sämtlichen Weichen in Ternberg.