Pkw im Stadtgebiet von Steinschlag getroffen

STEYR. Huete (8. August) um 6:20 Uhr fuhr eine 35-Jährige Taxilenkerin aus Steyr mit ihrem Taxi auf der Eisenstraße stadteinwärts. Ungefähr auf Höhe des Hauses Nr. 15 vernahm sie einen lauten Knall und die Windschutzscheibe begann zu splittern ...

Die 35-Jährige verriss das Lenkrad und fuhr gegen einen Verkehrsspiegel, wobei dieser samt Standsäule umgerissen wurde. Anschließend kam der Pkw in unmittelbarer Nähe zum Stillstand. Ersterhebungen ergaben, dass sich vermutlich am angrenzenden Abhang ein Stein gelöst hatte, der in der Folge gegen die Windschutzscheibe des Pkw prallte. Auf Grund der durchgeführten Ersterhebungen kann ausgeschlossen werden, dass der Stein von einer Person geworfen wurde.

Die Frau wurde leicht verletzt und begab sich selbständig in der LKH-Steyr. Der Pkw wurde mit einem Totalschaden abgeschleppt.